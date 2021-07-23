В 1996 году Александр Маккуин показал коллекцию под названием «Данте» в честь автора «Божественной комедии». В новой мужской коллекции весна-лето 2022 Сара Бертон решила вновь обратиться к легендарной поэме – точнее, к иллюстрациям «Божественной комедии» английского художника и мистика английской литературы Уильяма Блейка.

Дизайнер представила пальто, рубашки и пиджаки с оборками, кожаный тренч, а также платье и асимметричную юбку из органзы, тюля и шифона. Принты, напоминающие иллюстрации Блейка, украсили платья-футболки, брюки галифе и приталенные жилетки, пишет Vogue.

Оригинальные рисунки автора в Alexander McQueen переносли на воздушные двойки с оборками. Чуткость человеческой натуры подчеркнули «холодным» розовым, а стойкость – кожаными рюшами.

Как отмечает Elle, суперзвездой весенней коллекции, вынесенной в качестве «эпиграфа» в начало лукбука, стало мужское, практически кутюрное платье: со сверкающей вышивкой и пышной юбкой с оборками из обрезков шифона, тюля и органзы, но в оттенке денима. Топ агендерного наряда украшен тонкой вышивкой – репродукцией иллюстрации Блейка к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Изображение бренду предоставил музей Tate.

Для консервативных клиентов, любящих модный Дом за мастерский тейлоринг, в коллекции представлены идеальные брючные костюмы в насыщенном синем и нежном розовом оттенках. Как добавляет InStyle, пышные воланы появились и на строгом черном пальто, а рукава приталенного жакета дополнили молниями.