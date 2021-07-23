Линейку спортивной одежды и аксессуаров экспортной коллекции «Время первых» бренда Putin team, выполненной в цветах российского флага, подарят победителям и призерам летней Олимпиады-2020 в Токио.

Об этом в день открытия олимпийских игр, 23 июля, обьявил создатель патриотичного бренда российский дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин, который также присоединился к флешмобу известных людей, артистов, музыкантов в поддержку российских спортсменов на летних олимпийских играх.

- Никто не может нам запретить поддерживать наших ребят. Сегодня они в Токио, им предстоит продемонстрировать своё спортивное мастерство и отстоять честь России в борьбе за медали высшей пробы. При этом наша команда находится в самых несправедливых условиях - спортсмены России выступают без флага и гимна своей страны и без поддержки болельщиков. Поэтому надо максимально поддержать спортивный дух нашей команды, настрой на победу. Обязательно сделаю это с помощью того, что умею лучше всего - с помощью одежды, которую мы создали. Наша коллекция «Время первых» выполнена в цветах российского флага, мы приготовили ее для экспортных поставок, так как за рубежом есть большой интерес к бренду с названием Putin team. Однако, считаю, что в первую очередь эта одежда будет к лицу нашим россиянам - призерам и победителям олимпиады в Токио, - заявил Шишкин, который отвечал также и за разработку стиля мужской части олимпийской сборной России к нынешним олимпийским играм.

Подарки от Putin team ждут российских спортсменов по возвращении из Токио. Напомним, накануне ролик в поддержку российских спортсменов на Олимпиаде записал основатель общественного движения Putin team известный хоккеист Александр Овечкин.

- С вами наши сердца и вера в победу! - заявил он. - В этом году вам приходится выступать на Олимпийских играх без флага и гимна. Мы в вас очень верим! Для нас вы уже герои и победители!

До этого наших олимпийцев и паралимпийцев поддержали выдающиеся спортсмены, олимпийские чемпионы Виталий Прохоров, Алексей Касатонов, Алексей Жамнов, Вячеслав Фетисов и музыкант Игорь Бутман, они также записали видеоролик со словами поддержки, а Игорь Бутман исполнил на саксофоне гимн России.

О бренде Putin Team

Куратором проекта Putin Team от начальной идеи до реализации выступает Минпромторг России.

Замглавы ведомства Виктор Евтухов подчеркивает, что «тестирование линейки одежды под этим брендом, доработка до высших стандартов качества с тем, чтобы одежда с таким названием могла соперничать с мировыми лидерами в производстве одежды для активного отдыха и спорта, велось почти три года, пока мы не убедились в достоинствах проекта».

В целом линейка одежды Putin Team включает в себя одежду для спорта, в том числе горнолыжную экипировку, и одежду для активного отдыха - outdoor. Все модели разработаны и произведены на первой в России цифровой швейной фабрике SHISHKIN дизайнера Дмитрия Шишкина в Екатеринбурге.

Больше половины всех используемых в производстве материалов имеют российское происхождение и поэтому бренд имеет маркировку «made in russia». Одежда технологически отвечает потребностям и профессиональных спортсменов, и просто любителей активного отдыха.

Летом прошлого года на совещании, посвящённом развитию отечественной легкой промышленности, Дмитрий Шишкин предложил Владимиру Путину сшить для него персональный комплект одежды с брендом Putin team, на что получил согласие главы российского государства.

Весной этого года спортивные костюмы с брендом линейку Putin team были исследованы Роскачеством и получили одну из самых высоких оценок наряду с ведущими мировыми брендами. А цифровой швейной фабрике SHISHKIN, на которой они изготавливаются, присвоен Российский знак качества.