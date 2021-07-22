Итальянский бренд Roberto Cavalli опубликовал короткометражный фильм о мужской коллекции весна-лето 2022. Над ней работал новый креативный директор Дома Фаусто Пульизи, в прошлом году сменивший на этом посту Пола Сарриджа.

В новом сезоне дизайнер решил воскресить стиль нулевых. Отсюда в коллекции можно найти обилие вещей из денима, разнообразие хищного принта в сочетании с неоном, а также большим количеством цепей и ремней, в том числе на гладиаторских ботинках.

«Это отличный момент и прекрасная возможность для бренда. Фокус сместился, и люди стали одержимы стилем начала 2000-х: Бритни Спирс, Мэрайя Кэри, Destiny’s Child, Джей Ло. И Cavalli был важной частью этого. Dolce & Gabbana, Cavalli или Том Форд в Gucci – в то время я жил в США и хорошо все это помню», – приводит PROfashion слова Пульизи. Все это, по мнению дизайнера, поможет бренду обрести новых поклонников среди молодого поколения, для которых Roberto Cavalli пока что незнаком.

В весенне-летней коллекцией бренд решил представить свою новую концепцию маскулинности: напористой, смелой и чувствительной одновременно. Эту же идею команда марки отразила и в рекламной кампании, пригласив на главную роль Майка Тайсона, воплощающего собой мужскую энергию.

Ролик снял режиссер Томмазо Оттомано, известный по сотрудничеству с Bvlgari, Missoni и Emporio Armani. Источником вдохновения для видео послужили поздние работы художника Энди Уорхола.

На рекламных фотоколлажах боксер примерил халат с принтом «под зебру», рубашку с языками пламени и кожаную куртку-косуху с золотистым декором. При этом в кадре спортсмен, облаченный в брутальную одежду, то окружен цветущими розами, то держит на руках щенка или белого голубя. Как отмечает Esquire, в самой коллекции также появилось много элементов, отсылающих к боксу, вроде коротких шорт и спортивных маек, халатов, бомберов и ремней-корсетов.

«Майк Тайсон – одна из последних живых поп-икон, и помимо того, что он чемпион по боксу, он еще и очень стильный мужчина с индивидуальным и эксцентричным вкусом. Его личная история – это рассказ о выживании, борьбе и стойкости», – цитирует Buro 24/7 Пульизи.