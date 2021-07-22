Российский ювелирный бренд Avgvst выпустил новую коллекцию миниатюрных украшений – она идеально подходит для детей и их родителей.

В линейку вошли подвески с буквами, выполненные из серебра с белой эмалью: «взрослая» с двумя важными буквами для родителя и подвеска с миниатюрной буквой для ребёнка, пишет The Bleuprint.

«Нам давно хотелось сделать украшение для родителей, которое не было бы слишком сентиментальным, но напоминало о важном. Так мы придумали парные украшения: „взрослую“ подвеску с двумя важными буквами для родителя и подвеску с миниатюрной буквой для ребенка», – рассказала основательница марки Наталья Брянцева.

Купить подвески можно на сайте бренда в специальном разделе для миниатюрных украшений Avgvst Teeny. Стоимость детского изделия составляет 4 800 рублей, взрослого – 7 200 рублей.

Все украшения изготавливаются индивидуально. Чтобы оформить заказ на «взрослую» подвеску, нужно выбрать на сайте заглавную букву для себя и мини-букву для ребёнка. Они будут рядом, на одной цепи, ближе к ключице, как будто держатся за руки. Детская подвеска имеет регулируемую длину и подойдет для ребенка от 6 до 16 лет, отмечает Elle.

Помимо этого, бренд анонсировал выход мини-пуссет.