Полина Пушкарёва @nioly посетила в качестве приглашенной гостьи 74-й Каннский кинофестиваль. Блогер блистала на красных ковровых дорожках наравне с такими мировыми знаменитостями как Белла Хадид, Тина Кунаки, Катрин Денёв, Ванесса Паради, Изабель Гулар, Кьяра Ферраньи, Тильда Суинтон и многие другие.

Полина рассказала, что помимо дневных и вечерних кинопремьер на Лазурном побережье ежедневно проходили громкие вечеринки известных мировых брендов, а светская жизнь не прекращалась до утра. Также блогер подчеркнула, что в Каннах очень скрупулезно отнеслись к вопросам здоровья гостей: все старались соблюдать социальную дистанцию, медицинские маски снимали только во время фотоколлов и выходов на ковровые дорожки, ежедневно проводились ПЦР-тесты, всем постоянно измеряли температуру.

«В Каннах вы встаете очень поздно, поскольку всю ночь зависаете на очередной вечеринке или after-party, — поделилась Полина Пушкарёва. — В районе 12 дня — поздний завтрак. Потом подготовка к красной ковровой дорожке: подбор луков, мэйк, прическа. С 18:00 начинаются премьеры фильмов. А затем новая пати… И так каждый день. (Улыбается.) Прибавьте к этому летний зной, который сейчас стоит на юге Франции. Это изнуряет. Ведь на дорожке надо выглядеть свежо и безупречно!»

Стоит отметить, что каждый светский выход Полины Пушкарёвой вызывал настоящий восторг репортеров и гостей кинофестиваля. Она блистала наравне с голливудскими дивами.

Самым ярким впечатлением для блогера стала премьера фильма «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», ведь на ковровую дорожку вышел один из ее самых любимых актеров — Тимоти Шаламе.

Кстати, за последний год Полина очень активно инвестировала средства в кино. Обладая прекрасными коммуникативными навыками, обаянием и деловой хваткой, она с легкостью заводит новые знакомства в индустрии.

«Инвестиции в кино — это не только то, что приносит тебе деньги. Это еще и классные связи, полезные контакты, интересное общение, — рассказала Полина Пушкарёва. — По каким критериям я выбираю картины для инвестирования? Я смотрю, какие актеры снимаются в тех или иных фильмах, какие из них сейчас на волне, какие — популярны или перспективны. Мы анализируем проекты, в которых эти актеры участвовали. Только после этого мы принимаем решение об инвестировании».

Полина Пушкарёва намерена и дальше вкладываться в мировой кинематограф, превращая свое увлечение в процветающий бизнес. Кроме того, она сама активно пробует себя в качестве актрисы. Впереди — съемки в нескольких крупных международных проектах, где также задействованы звезды мировой величины.