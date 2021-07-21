На днях в Москве прошла презентация коллекции Yanina Couture осень-зима 2021/2022, премьера которой состоялась в рамках последней Недели высокой моды в Париже.

Темой сезона стала женственность и провокация. Юлия Янина обратилась к гардеробу Марии-Антуанетты – последней королевы Франции, чьи образы стали достоянием истории, но остаются актуальны и по сей день, пишет Posta-Magazine.

«Она очень похожа на героиню Yanina: так же независима, при этом чувственна, женственна, но способна на сильные поступки, обожающая вечеринки и при этом чувствительна к искусству и эстетическому удовольствию», – рассказали в модном Доме.

Отсюда в коллекции появились соблазнительные корсеты, банты, бархат, вещи в бельевом стиле и мужской камзол XVIII века в новом современном прочтении, отмечает Harper’s Bazaar. А еще много цветочной вышивки с фиалками – любимыми цветами монаршей особы.

Дизайнер не изменяет себе и продолжает смело, но в то же время тонко играть с тканями и фактурами. Наряды, выполненные из мягчайшего бархата, невесомой серой сетки и черного кружева с обилием оборок и лент перемежаются с вещами из черной кожи, в которых вполне себе можно представить современную Марию-Антуанетту, пишет InStyle. В драматичной палитре оттенков преобладают глубокий синий, фиолетовый и бордовый.

Гардероб для сложных и противоречивых героинь – так можно было бы назвать эту коллекцию.