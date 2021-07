25 июля в продажу поступит летний дроп Кендалл Дженнер для немецкого онлайн-ретейлера About You и будет доступен только 72 часа. Коллекция вдохновлена личными предпочтениями и собственным гардеробом модели.

Капсула состоит из 11 вещей приглушенных цветов, каждая из которых пронумерована и имеет специальный код, включающий в себя день рождения Кендалл: 11/03, пишет Elle. В линейке можно найти: кроп-топ с V-образным вырезом, велосипедки, мини-платье на тонких бретельках, брюки свободного кроя и купальник-бикини в стиле 1990-х годов. Размерная сетка варьируется от XS до XXL.

«Мне нравится базовая одежда. Вы можете комбинировать все вещи в коллекции, потому что они легко сочетаются друг с другом. И на каждой указана дата моего рождения», – приводит Buro 24/7 слова Кендалл.

Продажи капсулы стартуют 25 июля. Она будет доступна в течение трех суток. Стоимость вещей – от 40 до 80 евро.

«Наша цель в этой кампании – создать шум среди пользователей Сети и сделать уникальный стиль Кендалл доступным для всех клиентов About You. Сама коллекция стала очень личной и состоит из любимых вещей Кендалл», – цитирует РИА ФАН Джулиан Янсен, директора по контенту About You.

Компания планирует продолжить сотрудничество с Дженнер и в осенне-зимнем сезоне.