adidas представил инновационные леггинсы TechFit Period Proof Tights для занятий спортом во время менструации, разработанные в рамках женской кампании Stay in play (с англ. «Оставайся в игре»).

Как пишет Wonderzine, новая модель создана с использованием ткани, которая действует как дополнительный защитный слой. Так, верхняя часть легинсов состоит их трёх слоёв: влагоотводящего, влагопоглощающего и дополнительной мембраны (но они не смогут полностью заменить тампоны, прокладки или менструальные чаши). TechFit Period Proof стали результатом более, чем двух лет разработок и тестовых испытаний.

«Мы стремились разработать комфортную и дышащую модель, которая одновременно сможет обеспечить надежную защиту от протеканий. Самым длительным и непростым этапом стало испытание свойств продукта – надежность и качество являются главным приоритетом для adidas, поэтому испытания проходили в несколько этапов и под жестким контролем», – приводит Buro 24/7 слова старшего менеджера отдела женских коллекций adidas Ким Бюргер.

При создании инновационной линейки команда adidas исследовала физические, эмоциональные и социальные факторы, которые влияют на спортсменок. Согласно данным исследования, 65% респонденток со всего мира назвали боязнь протечь в период менструации причиной, по которой они забросили спорт в подростковом возрасте, отмечает Fashion Network.

В рамках инициативы по преодолению табуированности темы менструации adidas совместно с компанией в области биоаналитики Orreco и спортивным врачом Джорджи Бруинвелс опубликовал бесплатные информационные ресурсы о месячных и тренировках, а также планы уроков для школ по всему миру.

Своим опытом с покупателями бренда поделятся легкоатлетка Джасмин Сойерс, баскетболистка WNBA Лейшиа Кларендон и другие выдающиеся спортсменки.

Леггинсы TechFit Period Proof уже доступны на сайте, в магазинах и мобильном приложении adidas.