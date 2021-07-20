MONOCHROME представил последний каталог линейки LIFE с обновленной и расширенной палитрой базовых футболок из 100% бархатного хлопка, лонгсливов, oversize-рубашек, объемных свитеров, кардиганов, шорт и платьев из летней коллекции. Насыщенный зеленый, коралловый, желтый, голубой, баклажаново-фиолетовый и другие яркие цвета дополнили нейтральные черный, белый, серый и оттенок «кофе с молоком», отмечает Buro 24/7.

Но дело не только в трендовых цветах – прибыль с продаж изделий из серии LIFE ежемесячно перечисляется на счет Фонда Константина Хабенского.

Средства направляются на диагностику и лечение подопечных благотворительной организации, оснащение профильных медицинских учреждений и организацию реабилитационных программ. За неполный 2020 год бренд пожертвовал более 1 000 000 рублей, что позволило обеспечить необходимым лечением девятнадцать ребят из числа подопечных Фонда Хабенского, пишет Elle.

Двое из них – двенадцатилетний Олег и семилетняя Аделина – приняли участие в съемке MONOCHROME. Олегу благодаря пожертвованиям бренда было оплачено обследование МРТ, а Аделине – курс системной психофизической реабилитации. Кроме них в кампании бренда появились еще трое подопечных Фонда, а также актриса Екатерина Варнава.

Основанный в 2008 году, Благотворительный Фонд Константина Хабенского помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга.