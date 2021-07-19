В этом году в fashion-индустрии произошло немало кадровых изменений, но одним из главных стало назначение Кима Джонса на должность креативного директора женской линии Fendi. Его первая коллекция осень-зима ознаменовалась оглушительным успехом, который подкрепляет дебютная рекламная кампания дизайнера.

Съемка прошла рядом с Дворцом итальянской цивилизации в Риме, где находится штаб-квартира Fendi – это стало отличным решением для презентации почти полностью монохромной коллекции бренда. Над кампейном работали фотограф Крейг МакДин, арт-директор Ронни Кук Ньюхаус, стилист Мелани Уорд, визажист Питер Филипс и парикмахер Гвидо Палау.

«Укорененный в традициях и при этом устремленный в будущее, новый визуальный язык римского дома проникнут духом и светом итальянской столицы, что четко отражено в его кодах. Это самое сердце Fendi, бьющееся в новом ритме», – цитирует Buro 24/7 официальное заявление модного Дома.

Кадры дебютной кампании Джонса для Fendi объединяют классицизм и современность, чтобы продемонстрировать отправную точку для видения дизайнера. В рекламе модели позируют в классических пальто, жакетах и шелковых рубашках. Элегантные образы дополняют золотистые аксессуары различных форм и новые модели сумок с окантовкой в виде буквы F.