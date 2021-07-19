Бренд Vereja, основанный стилистом Игорем Андреевым и журналисткой Машей Комаровой, представил совместный проект с Levi's. Для создания коллекции легендарный производитель денима предоставил вещи из своего дэдстока – то есть некупленные или бракованные модели одежды.

Vereja кастомизировал их и превратил в джинсы с ажурными вставками и декором из булавок, куртки-мантии, бра с «панковскими» шипами, свитеры, перчатки и сумки, вдохновленные сказочной историей о жителях волшебного леса и их гардеробе. Все вещи связаны вручную – при их создании Игорь Андреев обратился к узорам из журналов по вязанию 1980-х годов и использовал архивный деним Levi's, пишет Buro 24/7.

«Это сотрудничество – часть глобального проекта Levi's Upcycling Project, цель которого – вдохновить людей не выбрасывать вещи, которые давно пылятся в шкафу, а дать им второй шанс. Бренд выделил нам вещи из своего дедстока – то есть некупленные или бракованные модели», – сказано в заявлении бренда.

Как отмечает Harper’s Bazaar, команда Vereja создала упаковки ручной работы, в которых джинсы, сумки, куртки и бра отправятся к покупателям. Со всей коллекцией можно познакомиться на новом официальном сайте марки.