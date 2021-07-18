Pangaia представил коллаборацию с современным японским художником Хароши, который известен своими оригинальными скульптурами из старых досок для скейта.

«В ходе своей кропотливо точной работы Хароши отбирает переработанные платформы для скейтборда, вручную вырезает и полирует их. Наконец, он помещает сломанный кусок скейтборда в ядро скульптуры, тем самым придавая ей «душу», – поделились представители Pangaia.

Художник поместил на футболки, худи, брюки и сумки-шоперы экобренда радужное изображение медвежонка Be@rbrick от Medicom Toy. Капсула из органического хлопка будет доступна в оттенках Cobalt Blue (кобальтово-синий), Flamingo Pink (ярко-розовый), Saffron Yellow (шафраново-желтый), а также в черном и белом цветах, отмечает The Blueprint.

При изготовлении самих футболок использовался натуральный хлопок и волокна морских водорослей, обработанных мятным маслом. Все вещи представлены во взрослой и детской размерных сетках.

По информации Buro 24/7, коллекцию можно будет купить с 27 июля на сайте PANGAIA, а также в концептуальном магазине 2G в Токио.