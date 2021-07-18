Tommy Hilfiger и Индия Мур представили гендерно-нейтральную коллекцию одежды, воплощающую красоту и разнообразие вне привязки к полу. Индия идентифицирует себя как небинарная личность и известна по роли Эйнджел Евангелисты в сериале «Поза» Райана Мерфи и ЛГБТК+-активизму.

«Я стараюсь не навешивать на одежду какие-либо ярлыки. Это всего лишь одежда. Я хочу дестигматизировать моду. Я не хочу, чтобы она была привязана к чему-либо. Я знаю, что кто-то другой сможет сделать то же самое намного масштабнее и лучше, и надеюсь, что это скоро произойдет», – приводит Buro 24/7 слова актрисы.

В капсулу Tommy x Indya вошли футболки с принтами, объемные рубашки, топы, свободные шорты, трикотажные брюки, легкие куртки-ветровки, нижнее белье, украшения, солнцезащитные очки и обувь. Все предметы одежды были навеяны фирменными коллекциями Tommy и переработаны с учётом всех гендерных самовыражений.

Принты и декор отсылают к личной истории Индии, в том числе ее детству в нью-йоркском Бронксе и осознанию собственной гендерной идентичности. Особое значение имеет лотос: символ возрождения, роста и самореализации. Коллекция выполнена в широком размерном ряду – от XS до XXXL, отмечает Burning Hut.

Вместе с Мур в съёмках кампании приняли участие трансгедерный мультимедиахудожник Челла Мэн, модель и активистка Джиа Лав, актер Кори Уокер, а также писатель и интерсекс-активист Пиджон Пагонис.

Коллекцию можно найти в избранных магазинах в Европе и онлайн. По информации Wonderzine, часть прибыли с продажи коллаборации направят в благотворительные организации Rainbow Railroad, Global Coralition и Reuniting of African Descendants.