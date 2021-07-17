В этом году креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли принял решение не участвовать в Неделе высокой моды в Париже и показал новую кутюрную коллекцию бренда чуть позже – в Венеции. Местом для шоу он выбрал судоходную верфь Арсенал – ее архитектура с арками, башнями из красного кирпича и массивными колоннами напомнила дизайнеру одну из картин художника Джорджо де Кирико, который считается прародителем сюрреализма, отмечает World Fashion Channel. По словам дизайнера, выбор площадки и сама идея кутюрной коллекции стал оммажем Венеции и культурной панораме города, который сейчас переживает настоящий ренессанс.

Подиум Пичолли разместил между шлюзами, куда во времена Возрождения на стоянку пригоняли корабли, и создал ощущение, что модели не идут по земле, а плывут над водой. Для того чтобы сохранить атмосферу вечера, всех гостей он попросил одеться в белое, а в качестве музыкального сопровождения использовал аккомпанемент фортепиано и живое пение.

Интересно, что в этом сезоне креативный директор Valentino работал не один, а с целой командой современных художников. Вместе с ними он хотел показать, что искусство и мода – это одновременно очень похожие, но все же слишком разные вещи. «Мода и искусство – это творческие практики, которые отвечают разным целям: одна – связана с телом и движением, другая – полностью свободна от каких-либо ограничений. Тем не менее они находят соединение в ателье», – приводит Tatler слова Пиччоли за кулисами шоу. В итоге на подиуме зритель увидел своеобразный диалог между миром искусства и артизаналами, создающими роскошные образы Valentino.

Как отмечает Vogue UA, несмотря на масштаб коллекции и подчеркнутое разнообразие, все образы были объединены яркими и насыщенными цветами: лазурный, бутылочный зеленый, фуксия, горчичный, пурпурный и фирменный красный Valentino смешались в кутюрных образах, как на полотнах великих мастеров.

Силуэты при этом помогли отражали все мастерство кроя ателье итальянского бренда: точеные мини-кейпы в лучших традициях 1960-х, струящиеся платья-халаты с высокими разрезами и воздушные многослойные образы выглядели еще наряднее благодаря объемным шляпам из перьев, высоким кожаным перчаткам и длинным шарфам.