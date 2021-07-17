Онлайн-ретейлер Ozon рассказал о том, одежду каких цветов россияне чаще всего выбирают этим летом. В аномально жарком июне 2021 года в 2,3 раза по сравнению с летом 2020-го вырос интерес к белым вещам: на них приходится более четверти продаж летней одежды. Об этом сообщает «РБК Стиль» со ссылкой на пресс-службу Ozon.

Яркие цвета оказались менее популярны у россиян: доля красного составляет 3,5%, желтого – 3,3%, оранжевого – всего 1,7%. Ближе всех к белому подбираются цвета, которые, казалось бы, не должны пользоваться большой популярностью в жару. В тренде одежда ярко синего цвета: продажи синих вещей в июне выросли в 1,8 раза.

Также не отстает по популярности от белого и черный: на него приходится 22,7% продаж. Россияне не готовы отказываться от классики даже в 35-градусную жару, наибольшей популярностью пользуются черные бейсболки.

Самый высокий спрос на белые вещи наблюдается в Москве (27%), Ростове, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Татарстане (26%). При этом у каждого региона, помимо белого, есть свою любимый цвет. Например, в Новосибирске в июне 2021 года интерес к красной одежде вырос в 2,3 раза год к году. В Ростове за тот же период в 1,5 раза увеличился спрос на желтые вещи – возможно потому, что это цвет местного футбольного клуба Ростов, который скоро будет играть в новом сезоне чемпионата России. В Екатеринбурге из моды резко вышел оранжевый – продажи вещей такого цвета упали на 40%.