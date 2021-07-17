Автономная Некоммерческая Организация Содействия Развитию Информационных Технологий и Социальных Медиа (АНО СРСМ) совместно с Ассоциацией Модная Сеть представили облачную платформу для проведения конкурсов и развития отраслевых и тематических сообществ КОНКУРС.РФ. Сервис работает по принципу SaaS и White Label.

Прошлый год дал толчок развитию различных IT-сервисов, все устремились в онлайн, как следствие увеличилась конкуренция за внимание аудитории. Ряд мероприятий проводится онлайн, поэтому выросла потребность в качественном масштабном отборе участников, партнеров, конкурсантов дистанционно.

Организаторам фестивалей сначала нужно найти и отобрать участников, а уже потом приглашать лучших. Для вовлечения пользователей в проекты в качестве мотивации всё чаще предлагаются различные бонусы для лучших участников, а это и есть конкурсная механика, поэтому возрастает популярность конкурсных форматов в онлайне. Во многих проектах есть задача качественного скаутинга и эффективного выявления талантов. Даже если основное финальное мероприятие проходит оффлайн, для реализации качественного проекта, сбор и обработка заявок, продвижение и т.д. в соответствии c запросами времени, необходимы в онлайн формате.

“У подавляющего большинства конкурсных проектов, как правило, есть две крайности: либо низкий уровень технической реализации, либо хорошая реализация, но существенные временные и финансовые затраты на разработку, - прокомментировал руководитель проекта Антон Алфер. - Все конкурсы имеют сроки завершения. Несмотря на то, что конкурсные проекты затрачивают иногда достаточно существенные ресурсы на привлечение участников, не все организаторы имеют возможность поддерживать интерес аудитории и осуществлять поддержку сайта после завершения конкурса. В итоге аудитория часто оказывается брошенной.

Изначально сервис предполагался как часть платформы FASHION-ID. Структура, которую мы создали изначально для fashion сегмента, оказалась очень перспективной и востребованной. К нам стали обращаться коллеги из смежных индустрий, с вопросом: “А можно ли такую же платформу сделать, например, для арта или для промыслов?” Стало очевидно, что fashion площадка подходит не всем, это узкое направление. В итоге мы выделили сервис в отдельную конкурсную платформу КОНКУРС.РФ. Так что теперь запускаем конкурсы любой тематики, и это выросло в отдельное направление, развитием которого занимается АНО СРСМ.”

КОНКУРС.РФ позволяет установить сервисы платформы в существующие проекты по принципу SaaS и White Label. Интегрируемое конкурсное решение подходит для любого существующего сайта, путём встраивания кнопки, раздела или через api. Т.е. решение встраивается на домен организаторов конкурсного проекта. Если есть необходимость запуска нового проекта, сделать это можно на платформе без регистрации доменов, настройки хостингов и участия технических специалистов за несколько минут. Из доступного функционала КОНКУРС.РФ: сбор заявок, управление проектом, взаимодействие с участниками, работа модераторов, экспертов и жюри, автоматический подсчёт результатов и рейтинга участников, дальнейшее управление сообществом участников конкурсного проекта и другие функции для партнеров платформы.

Участник любого из конкурсных проектов, реализованных с помощью сервисов платформы получает кабинет и профиль с глобальным ID, работающим со всеми проектами и сервисами платформы и партнёров. Так, например, участвуя в любом конкурсе дизайнеров одежды, участник автоматически становится участником сообщества специалистов индустрии моды, получает персональный профессиональный профиль FASHION-ID практически как в linkedin, также скоро сможет активировать свой лэндинг с множеством функционала.

Помимо этого, каждый участник любого из проектов сразу оказывается в “поле зрения” коллег и экспертов сообщества платформы. Пользователь одним кликом может принять участие и в других проектах партнеров платформы. Платформа для пользователя - это инструмент для прокачки компетенций, карьерных и творческих возможностей, и в конечном итоге более успешной самореализации.