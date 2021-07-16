Alexander McQueen выпустил новую капсульную коллекцию под названием Graffiti. В нее вошли футболки, дутые куртки в оттенке хаки, плащи и тренчи, фирменные пышные юбки, солнцезащитные очки, строгие пальто и сумки – все с логотипами Alexander McQueen, будто бы написанным краской на стене, пишет Elle.

В поддержку капсулы была запущена кампания, в рамках которой слово McQueen появилось в виде граффити на зданиях, автобусах, такси, станциях метро и других городских объектах Лондона, Парижа, Нью-Йорка и Милана. С помощью этого арт-проекта марка представила новое написание, которое украсило не только города, но и вещи из RTW-коллекции.

Как рассказали представители Alexander McQueen, граффити останутся частью нарратива в будущих сезонах, отмечает Buro 24/7 UA.

Цены на вещи Graffiti варьируются от 65 фунтов за носки до 2 тысяч за сумки и верхнюю одежду. Часть из них уже доступна в ЦУМе и бутиках бренда в Третьяковском проезде и Барвихе Luxury Village».