Burberry представил летнюю коллекцию TB Monogram, лицом которой стала Наоми Кэмпбелл. Для съемки британская модель примерила бикини, панамы, пляжные костюмы и украшения из золотистого металла.

На кадрах, снятых фотографом Данко Штайнером, Кэмпбелл позирует на архитектурных постаментах, отраженных в зеркальной воде, – минималистичной интерпретации прибрежной местности, отмечает журнал OK. Образы кампании плавно переходят в цифровую реальность в CGI-видеоролике, созданном визуальным художником Фредериком Хейманом, с изображением Наоми Кэмпбелл в компьютерной графике. В ролике звучит композиция «Venus Ex Machina».

В новом сезоне перекрещивающиеся инициалы TB Monogram были обновлены новыми цветами, включая кобальтовый, глубокий королевский синий и серый.

«В своей третьей летней коллекции TB Monogram я хотел подчеркнуть баланс между нашим наследием и важностью постоянного развития и стремления вперед. Коллекция передает оптимистичное ощущение лета и чувство постоянного импульса – волнения перед тем, что будет дальше. Я не мог найти никого, кто лучше символизировал бы эту непреходящую природу, чем моя невероятная подруга Наоми», – приводит Fashion Network слова Риккардо Тиши.

«Началась эволюция. В нашей последней монограмме #TBMonogram, знаменующей начало лета, Наоми Кэмпбелл открывает новый путь. Наша монограмма, созданная Рикардо Тиши, украшает праздничную коллекцию для свободных духом людей, мечтающих об открытиях. Приглашаем присоединиться к путешествию и бегству от действительности», – сказано в посте под фото с супермоделью в профиле Burberry в Instagram.

Коллекция поступит в продажу в магазинах по всему миру и в интернете 16 июля.