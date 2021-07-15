Невероятная популярность сериала «Ход королевы» от Netflix нашла отражение в самых разных индустриях – и в моде, в частности. На отсылку к образу юной шахматистки-вундеркинда Бет Хармон решился уральский бренд украшений Prosto.

По словам создательницы и дизайнера марки Маши Чуркин, коллекция «Шахматы» принципиально отличается от прошлых релизов, являясь деконструкцией шахматной доски. Как пишет Elle, в нее вошли девять гендерно-нейтральных предметов: печатки, кольца, подвески, пусеты, браслеты, моносерьги и хуп-кликеры, интерпретирующие игровую доску и фигуры. Украшения легко сочетаются между собой, образуя шахматные комбинации.

«Эту коллекцию я посвящаю своему дедушке, который всегда верил в меня. Однажды, когда я маленькая пришла к нему в мастерскую, он дал мне в руки небольшой молоточек, чтобы я тоже могла что-то создавать. Еще он учил меня играть в шахматы. К сожалению, больше шахмат в жизни не было, зато образ мужчины, который никогда не относился ко мне со снисхождением и каждым своим действием помогал понять, что мне все по плечу – остался навсегда», – приводит The Village cлова дизайнера.

Коллекция уже поступила в продажу на сайте Prosto и в московском шоуруме бренда по адресу Вознесенский переулок, 16/4, подъезд 1.