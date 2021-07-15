В конце августа Dolce & Gabbana проведет серию масштабных показов в Венеции. Итальянский бренд представит сразу четыре новые коллекции: женскую Alta Moda, мужскую Alta Sartoria, ювелирную Alta Gioielleria и часовую Alta Orologeria. Также в программе заявлена презентация направления Dolce & Gabbana Casa, пишет Buro 24/7.

События пройдут с 28 по 30 августа в самых знаменитых локациях города.

При создании коллекций Доменико Дольче и Стефано Габбана вдохновлялись венецианским культурным наследием и работали вместе с мастерами местных мануфактур, изучая их традиционные техники и мотивы.

Мероприятия в Венеции станут новым этапом «гранд-тура» Dolce & Gabbana по Италии, начатого в 2012 году, когда дизайнеры представили первую коллекцию Alta Moda в Таормине на Сицилии, родине Доменико. Исключением не стал даже 2020-й, когда дуэт показал кутюрную коллекцию во флорентийскому саду Villa Bardini, отмечает Vogue UA.