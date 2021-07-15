На Международной выставке обуви Mosshoes, которая пройдет c 30 августа по 2 сентября 2021 в Москве в Гостином дворе, свою продукцию представят обувные фабрики Дагестана. Минпромторг РД является инициатором коллективной экспозиции.

В наполнении экспозиции примут участие обувные фабрики SLIMEN-STYLE, IRIDSON, Ганс. SLIMEN-STYLE – это сравнительно молодая компания, находится на рынке около 10 лет. Предприятие выпускает мужские кроссовки, кеды, мокасины и другую летнюю обувь.

Предприятие IRIDSON было организовано в 1999 году, специализируется на пошиве мужской обуви в стиле классика и комфорт. В планах по развитию компании стоят выпуск детской обуви, женской демисезонной обуви, организация производства кожи и подошв, открытие собственного обучающего центра.

Фабрика «Ганс» работает в Махачкале уже более 20 лет, у нее налажены поставки готовой продукции во многие города России. В коллекциях Ганс представлен большой ассортимент мужских классических и спортивных туфель, мокасин, утепленных ботинок, сандалий. Ганс – единственный производитель обуви в регионе, который уже запустил свое производство подошв.

Дагестанские предприятия предпочитают работать с натуральной кожей, следуя модным тенденциям, ставя комфорт и качество на первое место.

Скоро представители оптовой и розничной торговли из разных регионов России смогут оценить качество продукции фабрик из Дагестана на выставке MosShoes.

Источник: Мосшуз

Фото: Ганс