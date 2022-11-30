Бренд 12Storeez представил новогоднюю коллекцию. Источником вдохновения для креативного директора Ирины Голомаздиной стал букет роз, который она подарила маме. Их бутоны и лепестки перенеслись на платья, а фактура отразилась в тканях.

Большая часть вещей выполнена из бархата — традиционного материала новогодней коллекции. Это платья Bell с цветочным мотивом и пышной юбкой-тюльпаном, Bow с объемным бантом и Swan, вдохновленное эпохой 60-х. Другие модели созданы из шелка — Rose с пышными рукавами и V-вырезом и Dark Rose, украшенное бархатистыми розами на черном фоне.

Также бренд выпустил топ и юбку из кружева, жакет и юбки из французского твида, кардиган и брюки. Для домашней новогодней ночи 12Storeez подготовил платья, кардиганы и брюки из синели — нового для марки мягкого и фактурного материала.

В мужской части новогодней коллекции есть и бархат, и шелк, и синель: праздничный костюм с двубортным пиджаком, шелковые рубашки практичных цветов и кардиган.