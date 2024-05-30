Новая летняя коллекция Befree Co:Create, созданная в партнерстве с яхт-клубом «Сила ветра», сочетает в себе необычные морские принты, лаконичность и спортивный стиль.

Коллекция включает в себя такие аксессуары, как полосатые рубашки поло, рубашки с короткими рукавами, футболки, шорты, купальники с длинными рукавами, ветровки, сланцы, кепки с козырьком и вместительные сумки. Цветовая палитра представлена оттенками синего royal blue, белого, черного, оранжевого и бирюзового. На принте изображена морская карта с фирменными стрелками «Силы ветра». Одним из ключевых элементов был воображаемый остров Ноль – – точка с нулевыми координатами в Атлантическом океане.

«Сила ветра» объединяет совершенно разных людей не только по всей России, но и из разных частей света. Участники нашего сообщества знают: яхтинг – это не так уж дорого, сложно или опасно, это увлечение на всю жизнь, это классный способ провести время с друзьями или встретить новых. И «Сила ветра», и Befree очень ценят сообщества, ради которых работают, и это по-настоящему нас сближает», – рассказал сооснователь яхт-клуба: «Сила ветра» Александр Сколков.

Лукбук коллекции был создан Александром Сколковым и его женой, капитаном Софией Мунтян, во время плавания по тропическому острову Маврикий в Индийском океане.

Befree - российский бренд мужской и женской одежды и аксессуаров, основанный в Санкт-Петербурге в 2002 году. Сегодня Befree широко представлен по всей России и в интернет-магазинах. Доступность и инклюзивность - вот ценности, которые продвигает компания.

Фотографии предоставлены компанией.