Sorelle Era представила новую летнюю коллекцию, вдохновленную викторианской эпохой. Дизайнеры продолжили рефлексировать на контрастах того времени:прозрачность и кружево, ажур и отделки соседствуют с элементами панка и деконструкции, обилие светлых оттенков не уступает наличию черного.

Одной из важных моделей коллекции стало Night Dress с необычным принтом в виде неглиже. Для него парижский художник нашел винтажное льняное платье и сделал снимок, изображение которого затем было нанесено на оригинальное платье в качестве принта, а еще одна обманчивая иллюзия - на платье Liz. Его дизайн, кажется, состоит из двух разных вещей: сорочки с лифом и платья на молнии. На самом деле, это одно цельнокроеное платье с эффектом многослойности.

Прототипом этой истории послужила фигура художницы Леоноры Каррингтон, которая разрушила стереотип о том, что женщина-художник может быть только музой. Различные абсурдные образы с ее картин были использованы в качестве отсылок к ее оригинальным и бунтарским работам: мифические животные, зеркала и клетки, сочетание черного и белого.

Sorelle Era – это воплощение фундаментального периода в жизни женщины. Время, когда она принимает каждую свою часть и без колебаний выражает свой внутренний мир.

Фото предоставлены компанией.