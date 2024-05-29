Бренд Sela представил летнюю детскую коллекцию в теннисном стиле. В специальной категории на сайте бренд собрал идеи удобных нарядов для активного дня. Идеальный белый цвет образа дружит с благородным синим и создает настроение элитного спортивного клуба.

При разработке линии бренд учел потребности детей любого возраста, а также обратил внимание на мировые тенденции и адаптировал их к повседневному гардеробу. Новая коллекция отражает важный элемент теннисной моды, который особенно популярен в этом сезоне. Непринужденный и спортивный стиль подходит под ритм наступающих каникул: вещи из капсулы теннисного клуба можно надеть как на прогулку, так и для занятий спортом.

Sela уделяет особое внимание составу, подбирая для коллекции материалы из натурального и смесового хлопка. Свободные футболки, шорты и топы из мягкого хлопкового трикотажа — такие вещи хорошо пропускают воздух и подходят для жарких дней. Также есть варианты теннисных платьев из 100% хлопка для девочек.

Sela — лайфстайл бренд одежды для всей семьи. Семья, забота, комфорт — главные ценности новой Sela. В ассортименте представлена одежда, аксессуары, белье для женщин, мужчин и детей от 0 до 14 лет. Коллекции обновляются каждый месяц, их основа — это актуальные базовые и повседневные вещи, но также всегда можно найти трендовые образы.

Фото предоставлены компанией.