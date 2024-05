Бренд одежды Say No More показал рекламную кампанию, главной героиней которой стала Анна Пересильд. Съемка отсылает к ballet core – стилю, вдохновленному образом балерины.

Коллекция выпускных платьев включает в себя корсетное платье с рукавом-фонариком синего, розового и черного цветов, корсет с юбкой из той же ткани, укороченный жакет с открытой спиной цвета экрю, юбку-баллон и белое платье с пышной юбкой, создающее эффект цельного платья. Образ дополняют аксессуары — пояс из фирменных камней, головной убор из пайеток, лент и бантов.

Создательница и дизайнер бренда Кристина Лисовец-Касап хотела передать неоднозначность этапа становления женственности. Героиня Анны нежна, наивна и в то же время дерзка и отважная.

Say No More – российский бренд, основан в 2019 году стилистом Кристиной Лисовец. Благодаря ее большому опыту стилизации, бренд быстро нашел своих поклонников в сегменте вечерней и изысканной одежды. Дерзкая, смелая, сексуальная — все эти характеристики соответствуют портрету аудитории бренда SSay No More.

