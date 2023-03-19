Новая коллекция Befree включает базовые, классические, спортивные и женственные модели обуви, которые сочетаются с линейками одежды и аксессуаров бренда, сообщает компания.

В коллекцию вошли несколько моделей кроссовок и кед – бежевые, чёрно-белые, с голубыми вставками из мягкой экозамши; высокие и низкие кеды на высокой подошве-платформе в насыщенном коричневом, зелёном и чёрном цветах: низкие молочные кеды на резиновой подошве в стиле 1980-х с контрастной синей отделкой; туфли-пантолеты на устойчивом каблуке в небесно-голубом, белом и чёрном цветах; сандалии с ремешками; остроносые балетки и сатиновые лодочки с завязками в синем и чёрном оттенках; мюли со стразами.

Коллекция будет обновляться каждую неделю.

«Создание собственной большой линейки женской обуви – это естественный следующий шаг для нашей компании. В ней мы совместили современные тенденции моды с удобством и стилем Befree, а ещё сделали ставку на разнообразие моделей, чтобы удобную пару можно было подобрать к каждому образу. И мы надеемся, что вы будете частью путешествия Befree на каждом шагу», – комментирует Татьяна Бредихина, директор Befree.

Коллекция доступна в офлайн-магазинах бренда, а также онлайн на befree.ru.