Джереми Скотт покидает пост креативного директора Moschino после десяти лет работы в бренде, сообщает WWD. Соответствующее официальное заявление дома моды ожидается в ближайшее время.

«Прошедшие 10 лет в Moschino были чудесным праздником креатива и воображения. Я очень горд тем наследием, которое я оставляю с уходом. Я хотел бы поблагодарить Массимо Ферретти за честь вести дом. Также я хотел бы поблагодарить моих поклонников во всем мире за поддержку. Мои коллекции, мое видение — без вас всего этого бы не было», — сказал Скотт.

«Мне повезло, что у меня была возможность работать с такой творческой силой, как Джереми Скотт, — прокомментировал событие Массимо Ферретти, исполнительный председатель Aeffe — материнской компании бренда Moschino. — Я хотел бы поблагодарить его за 10-летнюю преданность наследию Франко Москино и за то, что он смог транслировать очень узнаваемое и жизнерадостное видение бренда, которое навсегда останется частью истории Moschino».

Издание отмечает, что, придя на смену Роcселле Джардини, которая долгое время несла эстафету основателя бренда Франко Москино, Джереми Скотт сумел уловить присущий ДНК марки ироничный дух и привлечь к ней внимание известных исполнителей и знаменитостей. Последняя созданная дизайнером для Moschino коллекция осень-зима 2023 была показана в прошлом месяце в Милане. О том, кто займет пост креативного директора, пока не сообщается.