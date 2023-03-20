На специальной странице онлайн-платформа Lamoda объединила благотворительные инициативы, которые направлены на социальную и психологическую поддержку семьям, воспитывающим особенных детей, сообщает компания.

Поддержать родителей детей с редкими генетическими заболеваниями пользователи Lamoda могут купив товары, которые перечисляют часть прибыли на программы социальной и психологической поддержки семьям особенных детей, сделав пожертвования в благотворительные фонды, найти корректные слова поддержки.

Проект открывает новая линейка от российского бренда Sela moms & monsters, созданная совместно с благотворительным фондом «Дети-бабочки», единственной в России организацией, которая оказывает системную поддержку больным с врожденными заболеваниями кожи. В линейке оверсайз-футболки и рубашки украшены надписями и крейзи-принтами по мотивам детских рисунков. 2% от всех продаж бренд Sela перечислит проекту «Редкие женщины», который помогает мамам особенных детей не забывать о себе и реализовывать творческий и личностный потенциал.

Дополняет линейку благотворительных товаров мерч фонда «Подарок ангелу». Фонд помогает семьям детей с церебральным параличом и другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этом направлении в начале года фонд запустил проект «СуперРодители». С 2020 года специалисты фонда помогли более 600 семьям, сейчас помощи от фонда ожидают более 250 человек. Lamoda перечисляет всю прибыль от продаж мерча «Подарок ангелу» напрямую в фонд.

Особое место в проекте занимает рубрика о словах поддержки. Тут Lamoda подготовила рекомендации, на что обратить внимание и каких фраз избегать, чтобы не ранить родителей.

«Растить ребенка — это большая радость, но и большая ответственность, – комментирует Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности. – Родители детей с особенностями здоровья, к сожалению, часто сталкиваются с отторжением и изоляцией; они не понаслышке знают, как это – жить в постоянном стрессе, тревоге и отсутствии времени. На Lamoda мы объединили товары, бренды и фонды, которые помогают родителям особенных детей. Покупая вещи из специальных линеек для себя или в подарок, поддерживая фонды, вы помогаете родителям детей с особенностями здоровья получить социальную и психологическую помощь. А тактичные и искренние слова поддержки — это то, что порадует любого родителя, без исключений. Вместе с нашими пользователями мы делаем так, чтобы помощи было больше, и помогать было легче».

Lamoda развивает ассортимент товаров для людей с особенностями здоровья c 2021 года, в прошлом году покупки из этого раздела совершили 5 648 пользователей. Также прошлой осенью Lamoda и российский бренд детской одежды Smena запустили продажи коллекции «Одевать или надевать» для детей, которым трудно одеваться самостоятельно.