Коллекцию ювелирного бренда Sevenworlds пополнили новые украшения, изготовленные вручную из бронзы и покрытые серебром или золотом 999-й пробы, сообщает компания.

В новый дроп коллекции вошли серьги Kazbegi с неровными увесистыми пластинами, напоминающими горные хребты, двухъярусные серьги Mykenaia, серьги из лаконичной линии Papua, кольцо Tabua, массивный браслет-кафф из линии The Seventh World.

Изделия из новой коллекции будут представлены в начале марта на сайте бренда, а также в концепт-сторах Poison Drop, Veter shop и Lukse.

Sevenworlds – ювелирный бренд украшений, вдохновлённых культурами и этносами семи континентов. Все изделия изготавливаются вручную из бронзы и покрываются золотом или серебром. Также украшения можно изготовить на заказ из любого интересующего материала.