Новая весенняя коллекция российского бренда 5 o’Coat вдохновлена романом Вирджинии Вульф «Миссис Дэллоуэй». В лукбуке запечатлена прогулка по Москве с Ларисой Ароновной, многолетним другом бренда, сообщает компания.

Получилась история про воспоминания, которые не имеют срока давности, про встречи с прошлым, таким приятным, ярким, разным, про жизнь полную жизни в каждом моменте, про вневременную классику. В коллекцию вошли жакет Derby, тренч Mackintosh, тренч Oversize, тренч Winston, широкие брюки, юбки в натуральных оттенках– 15 изделий коллекции стали ответом на вопрос, как выглядела бы героиня, живя в настоящее время.

Коллекция Mrs Dalloway доступна на сайте 5ocoat.com/shop/spring23 и в студии.

5 o’Coat – российский бренд, основанный в 2017 году в Москве. ДНК бренда – классическое пальто и брючные костюмы из натуральных и качественных материалов. Компания имеет собственный цех и производство, где разрабатываются новые модели и отшиваются экспериментальные образцы и партии. Отличительной чертой 5 o’Coat является широкий размерный ряд в нескольких ростовках.