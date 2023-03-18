Впервые за 12-летнюю историю универмаг «Цветной» изменил логотип и представил обновленную концепцию этажей, а также открыл собственное арт-пространство ARTBasement.

Новая айдентика призвана сделать образ универмага более современным, визуально подчеркнуть единство всех его элементов: внутренней навигации, маркетинговых материалов, сайта и т. д. Логотип, шрифты и концепция 2023 года — «Выбирай свет!» — были специально разработаны студией DesignWorkout с учетом позиционирования проекта на рынке как самостоятельного бренда с определенными ценностями и архитектурных особенностей здания.

Теперь каждый год «Цветной» будет выбирать ключевое сообщение, резонирующее с «духом времени». В текущем сезоне универмаг будет транслировать образы света как метафоры творческой энергии и вдохновения, способных даже в непростые времена вызывать позитивные впечатления.

В рамках обновления торговой концепции, основанной на поэтажном распределении различных стилевых направлений и ценовых категорий, в «Цветном» запланирована перегруппировка корнеров. Так, второй этаж получит название Streetstyle Level и будет посвящен стритвиру. На нем разместятся бренды Kixbox, Sneakerbox, Diesel, Balenciaga, Comme de Garcons, Off-White, Palm Angels, Heron Preston, Ushatava и других брендов. В ближайшее время на этаже также откроется корнер лимитированных коллекций одежды Nikita Efremov.

Третий этаж отведут под Lifestyle Level с фокусом на категорию Casual upper middle & premium. Его займут марки IRO, IRO Man, Marc O’Polo, 12Storeez, Gerard Darel, Liu Jo, Pinko, Tara Jarmon. Также здесь появятся корнер онлайн-проекта Nuself, расширенное пространство Poison Drop и точка Trussardi.

На четвертом этаже — Trendy Casual Level — будет представлена трендовая повседневная и базовая одежда от TopTop, 2Mood, корнер с селекцией нижнего белья и др. До конца марта там же откроется корнер с премиальными марками из Индии — NorBlack NorWhite, Ode to odd, Aroka, Khanijo, Fool dost, Dhruv Kapoor.

К финальному виду новая концепция этажей «Цветного» придет в течение 2024 года. При этом универмаг планирует активно расширять портфель и географию брендов, в том числе за счет таких люксовых марок, как Jacquemus, Isabel Marant, Marant Etoile, Saint Laurent, Burberry, Fendi, Jil Sander, Helmut Lang, Versace.

Наряду с торговыми площадями универмаг переформатировал культурное пространство ARTBasement. Оно вышло за рамки минус первого этажа и превратилось в полноценную арт-платформу, с помощью которой художники смогут продемонстрировать результаты своего творчества, а посетители «Цветного» — познакомиться с современным искусством и посетить образовательные мероприятия. Под эгидой ARTBasement будут организовываться поп-ап арт-галереи, кинопоказы и встречи, а также проводиться лекции на тему искусства.

В 2023 году «Цветной» готовится выпустить новые коллаборации с брендами и возобновить сезонные рекламные съемки.

Также в сообщении универмага указывается, что в 2022 году его трафик увеличился на 15%, а средний чек без учета фудкорта увеличился на 4%.