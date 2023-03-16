Петербургский бренд женской одежды YOU продолжает расширять предложение. В этом сезоне вслед за коллекцией сумок лейбл запускает собственную коллекцию обуви.

Обувное предложение включает лаконичные кеды, классические ботильоны из мягкой кожи, остроносые босоножки с геометричным каблуком, а также сандалии. Основные цвета коллекции – голубой, бежевый, черный и белый. Как рассказали в компании, обувь легко сочетается с разными образами, а перед тем, как появиться в магазинах, проходит тройной контроль качества. К тому же, перед тем, как появиться в магазинах, она проходит тройной контроль качества.

Линия уже поступила в продажу в розничные магазины и на сайт ритейлера. Сегодня розничная сеть марки насчитывает 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске, а также в шоу-рум в Москве напротив Третьяковской галереи.

Бренд женской одежды YOU основан в 2017 году в Санкт-Петербурге Алисой Миргородской и Марией Ван Малдерен. Дизайн-студия и производство компании также расположены в Северной столице. Все коллекции отшиваются небольшими партиями по тщательно проработанным лекалам. Розничная сеть YOU насчитывает 11 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске, также продукция бренда представлена в собственном интернет-магазине и в шоуруме в Москве.