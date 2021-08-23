Две недели назад Tiffany & Co. анонсировал сотрудничество с Бейонсе и Джей-Зи. И вот ювелирный бренд представил наконец-то первые кадры из рекламной кампании со знаменитой парой, съемки которой прошли в лос-анджелесском особняке Orum House со стеклянными стенами. Автором снимков стал Мэйсон Пул, уже работавший с Бейонсе и Джей Зи.

Источником вдохновения для проекта послужил фильм Блейка Эдвардса «Завтрак у Тиффани». Специально для кампейна «About Love» 39-летняя певица повторила легендарный образ Одри Хепберн: на Бейонсе было надето похожее облегающее платье в пол и высокие перчатки, а волосы певица убрала в элегантный пучок, отмечает Glamour.

Джей-Зи предстал перед камерой в броши «Аполлон», с обручальным кольцом из новой коллекции и в запонках, переделанных из броши «Птица на камне» авторства Жана-Мишеля Шлюмберже, вице-президента Tiffany. Прическа артиста отсылала к образу Жана-Мишеля Баския на знаменитой фотографии Энди Уорхола, пишет РБК. И это – не спроста.

Дело в том, что самая популярная пара Америки позировала на фоне ранее неизвестного полотна Жан-Мишеля Баскии «Equals Pi», выполненного в «фирменном» цвете Tiffany Blue (до этого оно находилось в частной коллекции и никогда не выставлялось публично). Второй знаковой деталью съемки стало легендарное колье с желтым бриллиантом весом в 128.54 карат, стоимость которого оценивается в $30 млн. Это колье носили всего пять женщин, включая Бейонсе: супруга американского дипломата Мэри Уайтхаус на благотворительном балу Tiffany в 1957 году, Одри Хепберн на съемках киноленты «Завтрак у Тиффани» в 1961 году, Леди Гага на церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году и Галь Гадот на съемках фильма «Смерть на Ниле».

«У нас нет никаких письменных материалов, в которых говорилось бы, что он создал эту картину для Tiffany, – цитирует Buro 24/7 исполнительного вице-президента бренда Александра Арно. – Мы знаем, что он любил Нью-Йорк, любил роскошь и украшения. Я предполагаю, что голубая картина появилась не случайно. Оттенок настолько специфичен, что должен быть своего рода данью уважения».

Фотографии дополнит видеоролик, для которого Бейонсе исполнила кавер на песню «Moon River». Его премьера состоится 15 сентября на официальном сайте Tiffany & Co.