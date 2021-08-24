IKEA совместно с британским дизайнером и художницей Зандрой Роудс анонсировала выпуск коллекции «Карисматиск», которая «станет решительным призывом к творческому самовыражению в интерьере​».

В линию 26 уникальных предметов, украшенных необычными узорами и яркими принтами, – в лучших традициях творчества Роудс. В частности, это пёстрые подушки и покрывала, яркие светильники, вазы необычной формы, розовые ящики для хранения и синие коробочки (все с рюшами), абажуры, зеркала, вазы и не только. Как отмечает Wonderzine, при создании коллекции особое внимание было уделено практичности и функциональности предметов, также использовались переработанные материалы. Так, например, новая версия сумки «Фракта» в цвете фуксии и с оборкой по краю на 80% выполнена из переработанного полиэстера.

Кроме готовых предметов интерьера, Зандра создала ткань с фирменным узором, которую покупатели IKEA смогут использовать на свое усмотрение.

«Здорово, когда появляется возможность использовать принт и цвет по полной. Зандре нет равных в умении создавать кипящую смесь из смелых узоров и ярких цветов, которые в итоге формируются в нечто потрясающее и красивое. Невозможно выбрать себе что-то одно из ее творений! Я впечатлена тем, насколько открытой и располагающей получилась эта коллаборация. Это невероятно демократичный подход к работе, при котором приветствуются любые идеи», – цитирует Esquire дизайнера IKEA Паулин Макадо.

По словам Зандры Роудс, «можно приобрести всего одну вещь из этой коллекции, и она сделает жизнь ярче, а можно взять сразу несколько предметов». «Мне кажется, что жить со всеми этими вещами будет очень весело – они точно сделают вашу повседневную жизнь ярче», – приводит Elle ее слова.

Зандра Роудс стала знаменитой в 1970-е годы – она создавала одежду и объекты с использованием декоративных техник и красочных принтов. Роудс одевала принцессу Диану, создавала костюмы для группы Queen, а в 2014 году стала дамой-командором ордена Британской империи.

Коллекция «Карисматиск» появится в магазинах IKEA в сентябре.