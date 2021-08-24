Российский Vogue представил обложку нового сентябрьского номера, посвященную глобальной инициативе New Beginnings. Ее съемки проходили в селе Териберке Мурманской области. О трудностях, с которыми столкнулась в команда издания, рассказала главный редактор издания Ксения Соловьева.

«Обложку мы в итоге сняли на Кольском полуострове. В начале июля в Мурманской области белые ночи – солнце не заходит. В команде Vogue, экипированной как для высадки на Марс, было двенадцать человек. За пять дней они спали от силы двадцать часов. Как тут спать, если не понимаешь, какое на дворе время суток и от тебя зависит один из двадцати семи мировых символов надежды? Но главное - как заснуть, когда вокруг все так отчаянно прекрасно?» – рассказала главред.

Автором снимков в стиле «Рождения Венеры» Боттичелли стал фотограф Ян Югай, а моделью выступила Дарья Родионова. Идея съемки заключалась в том, чтобы показать пробуждение: модель, будучи как бы частью природы, очнулась ото сна и взмыла ввысь.

«Специально для этой съемки мы отправились на Кольский полуостров, чтобы показать вам солнце как символ новой главы в истории Condé Nast и надежды на то, что мир наконец выйдет из сумрака пандемии», – сказано в Instagram-аккаунте Vogue Russia.

По словам Ксении Соловьевой, все участники съемки считают поездку в Мурманскую область самым крутым приключением в их жизни. Ребята ночевали в палаточном лагере, купались в Баренцевом море и варили в полвторого ночи уху на костре.