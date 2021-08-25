В рядах брендов знаменитостей пополнение – британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли объявила о запуске собственной бьюти-марки. Она получила название Rose Inc. в честь одноимённого блога звезды о красоте, здоровье и велнесе.

В дебютную коллекцию, озаглавленную Modern Essentials, вошли девять средств для макияжа и ухода за кожей. Как отмечает Harper’s Bazaar, в ней представлено шесть оттенков увлажняющей помады для губ Lip Sculpt, пять оттенков геля для бровей Brow Renew, 20 оттенков увлажняющего консилера Softlight с эффектом сияния и многофункциональное средство Divine Radiant для губ и скул. Дополняют средства макияжные кисти и многоразовые спонжики в мешочке для хранения.

Уходовая линия бренда включает в себя осветляющий тоник Skin Resolution, отшелушивающее очищающее средство Skin Clarity, осветляющий крем для глаз Eye Revival и осветляющую сыворотку Radiant Reveal для всех типов кожи с витамином С, экстрактом морского фенхеля и скваланом, увлажняющим компонентом растительного происхождения.

Для разработки собственной линии косметики Роузи Хантингтон-Уайтли привлекла американскую биотехнологическую компанию Amyris. Вся продукция Rose Inc. была создана из веганских ингредиентов и не тестируются на животных. Упаковка средств также состоит из экологически-чистых материалов.

Представители бренда рассказали, что постарались создать косметику с натуральными ингредиентами, безопасными синтетическими добавками и в целом формулами, которые будут питать кожу, пишет Burning Hut.

Продажи Rose Inc. стартуют 27 августа. Стоимость средств варьируется от $18 до $72.