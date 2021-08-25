Футбольный проект для девочек и женщин GirlPower FC в сотрудничестве с актрисой Варварой Шмыковой представил коллекцию одежды Unfragile (с англ. «Не хрупкая»). В линейку вошли лонгсливы, шорты, дождевики и панами, украшенные логотипом бренда.

Помимо этого, на всех вещах можно найти рисунок с четырьмя значками, которые символизируют заботу и внимание, а также любовь к окружающим и свободу в игре. Четвёртый символ пустой, что означает место для того, кто носит эту одежду, то есть самого себя, пишет кинопортал Фильм.ру.

Вместе с Варварой над коллаборацией работали основательница GirlPower Анна Шмитько и дизайнер Петя Галицкий.

«В прошлом я занималась спортом, в том числе играла в футбол. Наша с GirlPower коллекция – это вещи, которые мы сделали для себя. Которые я сама буду носить. Я люблю свое тело. И никогда не могла понять, кому какая разница, как выглядит другой человек. Unfragile – это способ сказать: любите себя и людей вокруг, но всегда и во всем начинайте с себя», – приводит Wonderzine слова Шмыковой.

«Хрупкое создание – этот женский образ знаком нам из культуры. Словно мы говорим о предмете интерьера, тихом украшении. Но хрупкость – это качество стекла, а не человека. Наша новая коллекция называется Unfragile, что переводится как „нехрупкая“. Это одежда для людей, которые любят спорт и ценят свободу самовыражения», – рассказала соосновательница GirlPower FC Анна Шмитько.

Капсула доступна на платформе «Яндекс.Маркет». Вещи доступны в трех размерах – S, M и L.