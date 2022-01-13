Ко Дню святого Валентина Victoria's Secret представил специальную коллекцию нижнего белья в красно-розовой палитре. Комплекты продемонстрировали модели и амбассадоры бренда, в том числе Белла Хадид, Адут Акеч, Палома Эльсессер и Юми Ню, пишет Buro 24/7 UA.

На фото девушки примеряют знаковые для бренда комплекты Bombshell Shine со стразами, халаты и пеньюары из тюля и кружева, чулки и подтяжки.

Белла участвовала в шоу «ангелов» Victoria’s Secret с 2016 по 2018 год. После обвинений исполнительного директора Эда Разека в харассменте, буллинге и трансфобии она покинула бренд вместе с остальными девушками. С тех пор Эда уволили, а компания провела внушительный ребрендинг.

«Что убедило меня вернуться так это то, что они не просто обратились ко мне, но также доказали, что закулисами бренд Victoria’s Secret сильно изменился. Не ошибусь, если скажу, что все женщины, которые работали с брендом, чувствовали себя определенным образом. Теперь, шесть из семи членов совета директоров – девушки. У нас есть новый протокол, в рамках которого проходит каждая фотосессия», – приводит Marie Claire слова Беллы о своем решении вернуться в Victoria’s Secret.

В новой кампании Хадид продемонстрировала черный атласный сет и сверкающий пояс из кристаллов, а также красный комплект с брендированными лямками и чулки.

Коллекция ко Дню святого Валентина уже появилась на официальном сайте Victoria's Secret. Цена предметов из линейки варьируется от $15 до $120.