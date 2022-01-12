Bottega Veneta решил отпраздновать китайский Новый год с небывалым размахом – компания разместила на Великой Китайской стене красочную инсталляцию, украшенную логотипом итальянского модного Дома и надписью «新新快» (в переводе с китайского «новый и быстрый»). Каменная тропа монумента выкрашена в фирменный зеленый цвет и яркий мандариновый оттенок – в китайской культуре он олицетворяет удачу и везение, пишет Elle.

Вместе с арт-перформансом Bottega Veneta также представил коллекцию, созданную специально для Китая. В нее вошли самые популярные сумки бренда – Jodie, Arco и Cassette, выполненные в новых размерах и том самом мандариновом оттенке. Помимо этого, в коллекции можно найти широкий ассортимент одежды и классические модели обуви Puddle, Flash и Stretch.

Как отмечает Buro 24/7, Bottega Veneta пообещал сделать пожертвование на поддержку реконструкции и технического обслуживания перевала Шанхай. Бренд также собирается устроить настоящий праздник в избранных локациях, где для гостей будут готовить дамплинги – национальное китайское блюдо.

Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Таким образом, каждый раз Новый год в Китае выпадает на разные даты. В этом году он отмечается 1 февраля.