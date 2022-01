Новым главным редактором Glamour Россия назначена Оксана Смирнова, она сменила на этом посту Иляну Эрднееву. Об этом сообщили в пресс-службе издательского дома Conde Nast. Иляна Эрднеева решила оставить пост спустя четыре года и сосредоточиться на других проектах. Журналистка останется другом издания и будет выпускать тексты как регулярный автор.

Оксана Смирнова окончила факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и с 2009 по 2011 год работала редактором интернет-издания Look at Me. В 2011-м она присоединилась к команде телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) на позиции менеджера социальных сетей.

В Condé Nast Оксана пришла в 2012 году на должность младшего редактора сайта GQ. Позже была назначена старшим редактором, а в 2015 году стала шеф-редактором. В 2019-м журналистка покинула Condé Nast и работала в компании Mercury и Poison Drop.

«Иляна за четыре года руководства изданием запустила несколько знаковых и социальнозначимых проектов: премию Glamour Influencers Awards, регулярный номер про экологию,ответственное потребление и устойчивое развитие. Glamour Россия в 2020 году удостоился приза Condé Nast Green Award в глобальном корпоративном конкурсе лучших экологических проектов. Много материалов и передач было посвящено проблеме домашнего насилия и правам женщин в России. Иляна способствовала успеху видеоканалов Glamour на Youtube и в TikTok. Искренне благодарю Иляну за весь ее пассионарный труд, ведь она выросла в редакции Glamour, куда пришла стажироваться еще студенткой», – отметила президент и генеральный директор Conde Nast Россия Анита Гиговская, слова которой привели в пресс-службе.

«Оксана Смирнова ­– один из талантливейших редакторов, с кем мне доводилось работать, и это замечательно, что Оксана возвращается в нашу семью. Оксана всю профессиональную жизнь занималась онлайн-медиа, и ее редакционное видение поможет нам увеличить мультимедийное вещание, охваты и заметность Glamour Россия», – добавила она.