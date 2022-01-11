Gucci выпустил новую капсульную коллекцию, посвященную празднованию года Тигра. В рекламной кампании, придуманной креативным директором Алессандро Микеле и снятой фотографом и режиссером Анджело Пеннетта, снялись настоящие тигры. Животные фривольно гуляют в отеле в стиле ретро, пока группа друзей наслаждается полдником, пишет Buro 24/7.

Вещи из капсулы украшены принтом, который является переосмыслением архивного дизайна конца 1960-х годов, созданного художником и иллюстратором Витторио Аккорнеро, автором Gucci Flora.

В коллекции представлены шелковые рубашки, худи, футболки, штаны и юбки классического кроя, а также фирменные бомберы с повторяющийся монограммой GG. Часы заслуживают особого упоминания, так как впервые их дизайн является экологически чистым: начиная от корпуса из переработанной стали и заканчивая циферблатом и ремешком, изготовленным из фирменного материала Demetra, изготовленного из экологически чистых материалов, отмечает Vogue UA.

Представители Gucci рассказали, что организация по защите животных American Humane наблюдала за съемочной площадкой и следили за тем, чтобы для тигров были созданы комфортные и безопасные условия. Тигры были сняты в отдельной безопасной среде, затем добавлены на фотографии.

Одежда и аксессуары из «тигровой» коллекции Gucci будут доступны онлайн и в некоторых поп-спасибо магазинах бренда в канун празднования Китайского нового года – 1 февраля.