Бренд Prada представил новую рекламную кампанию, посвященную новой весенне-летней коллекции, созданной под руководством Миуччи Прада и Рафа Симонса. В ней дизайнеры исследовали интимную связь между женщиной и ее гардеробом, пишет Buro 24/7.

В кампании под названием «In The Mood For Prada» снялась актриса Хантер Шафер, известная по роли Джулс в сериале HBO «Эйфория». К ней присоединились модели Селена Форрест, Джулия Нобис и Лина Чанг. Фотограф Дэвид Симс запечатлел их персональные отношения с одеждой: процесс одевания по утрам и раздевания по вечерам, выбор образа и смену повседневных ритуалов по особым поводам.

На снимках девушки позируют в главных мастхэвах будущего сезона: объемной куртке из потертой кожи, жакете с корсетными завязками, короткой юбке с длинным шлейфом и платье с открытой спиной и v-образным вырезом, повторяющим логотип Prada, отмечает Elle.

В течение сезона кампания будет развиваться с помощью серии видеороликов и фотографий, созданных рядом начинающих имиджмейкеров, каждый из которых приглашен на съемочную площадку, чтобы интерпретировать коллекцию, кампанию и настроение Prada.