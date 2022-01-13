The North Face представил капсульную коллекцию, разработанную совместно с легендарным художником Брайаном Донелли (KAWS). Вместе они переосмыслили классические модели аутдор-бренда с разноцветными узорами и логотипом в виде букв XX, пишет Buro 24/7.

В коллекцию вошли женские, мужские и детские вещи. Среди них – несколько моделей курток, включая включая архивную модель пуховика The North Face Retro Nuptse 1996 года, плотные ветровки, куртки для сноубординга, брюки, комбинезоны, худи и флисовые кофты, а также теплые аксессуары, которые пригодятся на горном склоне, и чемоданы для путешествий.

«Я всегда восхищался культовыми силуэтами The North Face – они сменяли друг друга в моей зимней коллекции одежды в течение многих лет. Швы, застежки и детали действительно идеально подходили для того, чтоб я мог оформить на них свою картину, поэтому я обращался с одеждой в нашей совместной коллекции как с чистым холстом. И мне нравилось изучать обширную палитру их цветов и материалов, как если бы я изучал новый набор красок», – приводит Fashion Network слова KAWS.

Коллекция The North Face XX KAWS уже представлена на официальном сайте бренда. Стоимость вещей варьируется от $55 до $550.