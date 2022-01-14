До наступления весны осталось чуть больше месяца, поэтому многие бренды уже начали подготовку к теплым дням. Исключением не стал и российский бренд LIMÉ, который решил встретить весенне-летний сезон в Барселоне. Основой новой коллекции марки стали ретро-силуэты, принты и яркие цвета.

В новой линейке марки можно найти классический деним и трикотаж, пальто и костюмы в обновленных решениях, классические пальто, юбки с изогнутым подолом, футболки, укороченные рубашки и асимметричные топы – в общем, все то, что составляет образцовый базовый гардероб.

Ключевые образы традиционно формируют брючные костюмы в разнообразии цветов и фитов – от прямых силуэтов и комплектов из вискозы в пижамном стиле до облегающих блейзеров с акцентом на талию.

Самым ярким проявлением весны в коллекции LIMÉ стали платья: модели с фигурными вырезами и мини в струящихся силуэтах на запах, облегающие вязаные платья в насыщенных оттенках и миди с романтичными принтами из полевых цветов.

Первые поступления из весенне-летней коллекции уже представлены в магазинах бренда.