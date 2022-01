В преддверии наступающего весенне-летнего сезона Prada представили новый кампейн под названием In the Mood for Prada («В настроении Prada»). Лицом женской коллекции стала звезда сериала «Эйфория» Хантер Шафер, а героем мужской – актер и бойфренд Зендаи Том Холанд. Автором кампейна выступил культовый фотограф Дэвид Симс, пишет Elle.

На кадрах Холланд позирует на цветном фоне в кожаной куртке красного цвета, черной футболке-поло и брюках в клетку, а также в белой рубашке с принтом в морской тематике и черном оверсайз-кардигане.

В декабре прошлого года актер появился в сшитом на заказ костюме Prada на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в Лос-Анджелесе. Шоколадно-коричневый костюм состоял из двубортного блейзера с острыми лацканами и брюк со складками. Образ дополняли классическая белая рубашка и черный галстук, отмечает Vogue UA.

Холланд играл культового персонажа Питера Паркера, альтер-эго Человека-паука, с 2016 года. Впервые он появился в этой роли в фильме «Первый мститель: Противостояние», 13-м фильме саги Кинематографической вселенной Marvel.

Prada имеет большой опыт привлечения кинозвезд для своих рекламных кампаний. Ранее коллекции итальянского модного Дома представляли Уиллем Дефо, Итан Хоук, Дейн ДеХаан и Эзра Миллер, а также Джулия Гарнер и Шира Хаас.