Из-за ковидных ограничений Джонатан Андерсон отменил запланированное шоу в Милане – и провел его в лондонском клубе Scala недалеко от вокзала Кингс-Кросс. При этом шоу было открыто всем, а не только группе избранных модных редакторов и друзей бренда. Каждый подписчик JW Anderson в Instagram смог увидеть осенне-зимнюю коллекцию одновременно со всем миром, что, несомненно, заставляет поклонников Андерсона любить дизайнера еще сильнее.

Что же касается содержания, то в этом сезоне Джонатан Андерсон вдохновлялся всевозможными документальными фильмами (один из них – про Криштиану Роналду) и видео на YouTube. Отсюда футбольные поло, удлиненные и ограниченные обручами, спортивные костюмы, украшенные пайетками, и свитеры с просвечивающими узлами – к каждому элементу мужского гардероба дизайнер добавляет что-то, что ломает строгую гендерность, пишет Elle.

Вещи из новой коллекции легко было бы представить на каком-нибудь рейве: комбинезоны из металлизированной ткани, короткие топы из цветных резинок, куртки и трикотажные платья со слониками, комплекты с микрошортами в пайетках. Также есть платья с воротником поло, в том числе для мужчин, а еще дубленки и топы с вшитым плотным жгутом – за счет этого они держат конкретную форму.

Образы дополняли яркие сапоги, цветные туфли «Мэри-Джейн» и сюрреалистичные аксессуары: клатчи в форме голубя и вязаные сумки-слоники, отмечает Buro 24/7.