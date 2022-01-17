Prada обожают кино. Любовь к кинематографу Раф Симонс и Миучча Прада процитировали буквально, пригласив актеров стать моделями мужского показа коллекции осень/зима – 2022. Показ открыл Кайл Маклахлен, известный по сериалу «Твин Пикс». Закрыл – Джефф Голдблюм, который снялся в многочисленных голливудских блокбастерах, пишет Buro 24/7 UA.

Это не единственные знаменитости, которых заметили на подиуме. Строгие пальто и рабочие костюмы продемонстрировали Эйса Баттерфилд из сериала «Половое воспитание» и Томас Сэнгстер, известный по «Игре престолов» и «Ходу королевы». К ним присоединились начинающие актеры Дамсон Идрис, Том Мерсье, Джейден Майкл, Луис Патридж, Эштон Сандерс и Филиппо Скотти. Еще в показе принял участие солист пензенской группы «Пикчи!» Олег Седанцов – это был его модельный дебют.

Выбор такого состава моделей не случайный: 10 лет назад (сезон осень-зима 2012) Миучча Прада провела показ, в котором тоже приняли участие актеры – Эдриен Броуди, Тим Рот, Уиллем Деффо и Гари Олдман.

Миучча Прада и Раф Симонс посвятили свою новую коллекцию под названием Body of Work возвращению на работу. Да, именно так: после последних двух лет выход на работу и поход в офис – это больше не рутина, а повод для праздника, как считают дизайнеры. «Коллекция воспевает идею работы во всех сферах и значениях. Поэтому в коллекции мы представили практичные и повседневные вещи, но сделали их более элегантными и достойными», – цитирует Vogue UA Прада.

Новая мужская коллекция Prada стала симбиозом строгой офисной одежды и утилитарной униформы. Предметы этой коллекции нельзя определить как классические или уличные. «Здесь все сливается воедино», –сказал Симонс. – Предметы коллекции Body of Work заменяют традиционную историческую рубашку или галстук, они выглядят более современно и молодежно».