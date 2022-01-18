Fendi представили новую коллекцию в рамках мужской Недели моды в Милане. «Достаточно уличной одежды. Пора поговорить о новой изысканности» – этими словами Сильвия Вентурини Фенди представила очередной показ итальянского Дома.

В этом сезоне креативный директор бренда сделала ставку на сдержанные цвета, но компенсировала отсутствие красок необычным кроем – на подиуме появились свитеры-платья, которые модели носили с шортами, пиджаки без воротников и укороченные жакеты, меховые поло и строгие пальто. Среди верхней одежды присутствовали стеганые куртки с необычной ребристой фактурой, длинные меховые жилеты и свободные плащи, полностью в монограмме Fendi, пишет Elle.

Брюки, рубашки, джемперы и свитера Сильвия Вентурини Фенди разукрасила монограммой бренда, гордо заявив, что логомания останется актуальной и через год.

Образы дополнили цветочные броши, хрустальные подвески и нитки жемчуга – дизайнер называет эти украшения новыми запонками. Также марка совместно с компанией Ledger представила кошельки для операций с криптовалютой и токенами – они сделаны в форме маленькой сумки Baguette, отмечает Buro 24/7.