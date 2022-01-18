Miu Miu показал новую рекламную кампанию, приуроченную к наступающему китайскому Новому году. Она получила название «Heart To Heart» («Сердцем к сердцу») и посвящена особенному соприкосновению человеческих душ в период праздников, пишет Buro 24/7

Главными героинями кампейна стали амбассадоры бренда – китайские модели Лекси Лю и Цю Тянь. На снимках они позируют в образах Miu Miu в романтичном стиле с элементами ретро – платьях с объемными воротниками, рукавами-фонариками и принтом в горох, свитшотах со стразами, ободками и заколками для волос.

В продолжение кампании Prada Group запустил инициативу по сохранению популяции амурского тигра. Miu Miu пожертвует средства на программу Walking with Tiger and Leopard фонда China Green Foundation. Организация занимается распространением информации с помощью высокотехнологичных методов мониторинга и повышает осведомленность посредством экологического образования.